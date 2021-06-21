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Piknikçiler Gölpark’ı adeta çöplüğe çevirdi

Bilecik’te piknikçiler ve amatör balıkçıların uğrak bir yeri olan Gölpark’ı bazı duyarsız vatandaşlar adeta çöplüğe çevirdi. Doğaya bırakılan çöpler yetkililer tarafından toplanmayınca ortaya kötü manzaralar meydana ageldi.

BİLECİK 21.06.2021, 11:20
Piknikçiler Gölpark’ı adeta çöplüğe çevirdi

Bilecik’te piknikçiler ve amatör balıkçıların uğrak bir yeri olan Gölpark’ı bazı duyarsız vatandaşlar adeta çöplüğe çevirdi. Doğaya bırakılan çöpler yetkililer tarafından toplanmayınca ortaya kötü manzaralar meydana ageldi.

Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıktaki ve İl Özel İdarenin sorumluluk alanı içinde bulunan Gölpark Piknik ve Mesire Alanı havaların ısınmasıyla birlikte hafta içi ve cumartesi günü çok sayıda Bilecikliyi ağırlarken, piknikçiler Gölpark’ı çöplüğe çevirdi. Gölpark içinde bulunan mesire alanları ve ormanlık alan adeta çöplüğe dönerken, bu durum duyarlı vatandaşların tepkisi neden oldu.Duyarlı vatandaşlar çöplüğe dönen alanın yetkililerden temizlenmesini isterken, çevreye çöp atan vatandaşları da çöpleri çöp konteynırına atmaları için uyardılar.
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