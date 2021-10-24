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"Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde müftülük tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans düzenlendi.

BİLECİK 24.10.2021, 15:53
"Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde müftülük tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans düzenlendi.

Metristepe Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; Kaymakam Adem Öztürk, Gölpazarı İlçe Müftüsü İbrahim Köç, Pazaryeri İlçe Müftüsü Şenol Şahin ve davetliler katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Mustafa Topal, 2021 yılı Mevlidi Nebi Haftası temasının ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ olarak belirlendiğini ifade ederek, “Peygamber Efendimizin önce Allah’a, sonra da ümmetine olan vefasının dünyada eşi benzeri yoktur. Bizim için en güzel örnek olan Hz. Muhammed’in (S.A.V.) bu sıfatının bizlerde ve günümüz insanında en güzel şekliyle tezahür etmesini diliyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterisi ile devam eden program, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Mustafa Baş’ın konuşmaları ile devam etti. Hafta münasebetiyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Kaymakam Adem Öztürk konuşmasında "Gençler bizim geleceğimizdir. Peygamberimiz bizim için en büyük örnektir. Yarışmaya katılan ve başarılı olan bütün öğrencilerimizi tebrik ederim" dedi.

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