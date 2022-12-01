Pazaryeri’nde ‘Muhtarlar Toplantısı’ yapıldı

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Kaymakam Altay, muhtarların köy ve mahalleleri ile ilgili talep ve şikâyetlerini dinledi. Kaymakam Altay’ın başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri V. İsmail Edibali Gülden, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Toplantı sonunda Kaymakam Altay, mahalle ve köy muhtarlarının talep ve şikayetlerini dinledikten sonra katılan herkese teşekkür ederek, sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.