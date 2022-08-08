Pazaryeri kickboks sporcuları şampiyonada madalyaları sildi süpürdü

Kütahya’da yapılan 100. Yıl Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonasına Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Kick boks spor kulübü adeta damga vurdu.

Kütahya Yeni Kapalı Spor Salonunda 4-7 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşen şampiyonaya 25 kulüp ve 700 sporcu katılırken, Pazaryerispor Kick Boks kulübü 18 sporcuyla katıldı. Turnuvada Bilecik’i temsil eden Pazaryerispor Kick Boks kulübü sporcuları Ali Kara +47 kg Minik Erkek Kategorisinde Point Fighting branşında 1.lik, Yağmur Güçlü +47 Minik Bayan Kategorisinde Point Fighting branşında 1.lik, Efecan Güçlü 84 kg Genç Erkek Kategorisinde Kick Light branşında 1.lik, Nur Yeliz Us +70 kg Genç Bayan kategorisinde Full Contact branşında 2.lik, Ecenaz Metin 46 kg Yıldız Bayan Kategorisinde Point Fighting branşında 2.lük, Alperen Çokoya 69 kg Yıldız Erkek kategorisinde Kick Light branşında 3.lük, Azra Ceylan 60kg Genç Bayan Kategorisinde Kick Light branşında 3.lük, Ömer Faruk Özbay 28kg Minik Erkek Kategorisinde Point Fighting branşında 3.lük, Buğlem Us 42 kg Minik Bayan Kategorisinde Point Fighting branşında 3.lük, Asude Yurtsever 37kg Minik Bayan kategorisinde Point Fighting branşında 3.lük, Ayşegül Ünlü 32 kg Minik Bayan Kategorisinde Point Fighting branşında 3.lük, Ecenaz Metin 37kg Minik Bayan Kategorisinde Point Fighting branşında 3.lük, olurken Pazaryerispor Kick Boks kulübü toplamda 11 madalya kazanarak 25 kulübün katıldığı şampiyonada 3.lük kupasını Bilecik’e kazandırdılar.

Kick Boks Bilecik İl Temsilcisi ve Pazaryeri Kick Boks kulübü Antrenörü Fehmi Piliç, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, “Sporcularımız Kütahya’da gerçekleşen 100. Yıl Zafer Kupası şampiyonası öncesi iyi hazırlandılar ve şampiyonada iyi sonuç elde ettiler. Kütahya’dan Pazaryeri ilçemize 11 madalya ile dönüyoruz. Sporcularımızın başarılarından dolayı çok gururlu ve mutluyum. Bütün sporcularımı tebrik ederim. Sporcularımıza antrenman yapmaları için destekleyen Pazaryeri Kaymakamız Ferhat Altay’a Şampiyonaya katılmamızda bize araç temin eden Pazaryeri Spor Kulübü ve Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’e şahsım ve sporcularım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.