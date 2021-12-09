Özel gereksinimli bireyler Osmaneli’nde bir araya geldi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan özel gereksinimli bireyler bir araya geldi.

Osmaneli Engelliler Yardım Sevenler Derneği tarafından düzenlenen programa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür Vekili Komiser Orkun Törer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri il ve ilçelerden engelliler dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Osmaneli Engelliler Yardımsevenler Dernek Başkanı Özden Karip, çalışmalarında emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür etti.

Her vatandaşın bir engelli adayı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Münür Şahin ise, "Yaşantımızın akışı kontrolümüz altında değildir. Herkes engelli olma potansiyeline sahiptir. Bu sorun, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar ele alınması gereken bir konudur. Diğer bir deyişle toplumumuza düşen en büyük vazife, engelli vatandaşlarımızın hiçbir engele takılmadan hayatlarını idare ettirebilmelerini sağlamaktır dedi.

Başkan Şahin "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların toplumla uyum içerisinde bütünleşerek karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirlerini anlayarak yaşayabilmesi en büyük gayemizdir" dedi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal da, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “İnsanoğlu olarak garip varlıklarız. Bir şey başımıza geldiği zaman anlıyoruz. Başımıza gelmeden empati yapamıyoruz. Bu durumu da düzeltmemiz gerekir diye düşünüyorum. Kendimizi o arkadaşlarımızın yerine daha fazla bırakmalıyız. Empatiyi daha fazla yapmalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından kutlama programı sonunda protokol üyeleri tarafından derneğin çalışmalarında emeği geçen iş insanlarına plaket takdim edildi.

Osmaneli Engelliler Yardımsevenler Derneği tarafından düzenlenen yemek ve eğlence programında bir araya gelen engelli vatandaşlar yerel sanatçılar tarafından hazırlanıp söylenen müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendiler.