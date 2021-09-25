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Osmaneli’ne büyük yatırım

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi yer alan bir şirketin yatırımlarda bulunacağı bilgisini vererek, yapılacak olan proje de ilk olarak 200 işçinin çalışacağını söyledi.

BİLECİK 25.09.2021, 11:25
Osmaneli’ne büyük yatırım

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi yer alan bir şirketin yatırımlarda bulunacağı bilgisini vererek, yapılacak olan proje de ilk olarak 200 işçinin çalışacağını söyledi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’den yer alan, Türkiye’nin lider motosiklet markalarından biri olarak bilinen bir şirket yatırımlarına başladı. Şirket yetkilileri, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret ederek personel istihdamı ve konut talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Şirket İnşaatını yürüten proje yöneticisi Abdurrahman Şirin Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret ederek istihdam ve konut taleplerini değerlendi.

“200 işçi çalışacak”

Fahri Proje Yöneticisi ve Danışmanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu’nun da yer aldığı görüşmede Başkan Şahin, “Şirketin özellikle istihdam edilecek personel ve çalışanlarının konut ihtiyacı konularında görüş alışverişinde bulunduk. 60 bin metre karelik alan üzerinde devam eden inşaatta 25 bin metrekarelik kapalı alan yapılacak ilk etapta 200 işçi çalışacak” ifadelerine yer verdi.

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