Osmaneli’nde Hıdırellez şenlikleri başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan mahalle ve köylerde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez şenlikleri hafta sonu başladı.

Cumartesi günü Selçik köyünde başlayan Hıdırellez şenlikleri, pazar günü Medetli ve Çiftlik köylerinde devam etti. Köylerde yapılan Hıdırellez şenliklerinde katılımcılara şifalı pilav ikram edildi. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal hafta sonları köylerde geleneksel olarak yapılan Hıdırellez şenliklerine katılarak hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Medetli Köyü Muhtarı Gürhan Karaca, her yıl geleneksel olarak yapılan hıdrellez şenliklerin kutlanmaya da devam edeceğini belirterek, "Burada birlik, beraberlik ve kaynaşma duygularının daha da güçlendiğine şahit oluyoruz. Bu şenlikleri köyümüzde her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz açısından hayırlı uğurlu olur. Katılımlarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Ünal ise “Birlik ve beraberliğimizin daim olması böyle organizasyonlarla, geleneklerimizi devam ettirmekle mümkün oluyor. Burada bizden sonra gelecek olan nesillerde bizlerden örnek alıyorlar. Senede bir kez dahi olsa memleketinize geliniz, buralarda hatıralarınızı yaşatanız. Ülkemizin her köşesi, her geleneği güzel, Allah daim etsin inşallah, Hıdırellez şenliklerinin düzenlenmesin de, hazırlanmasında emek harcayan, başta, köy muhtarı Gürhan Karaca ve köy halkına, katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor bugün anneler günü olması vesilesiyle de tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum”. İfadelerine yer verdi.

Köylerde düzenlenen Hıdırellez şenlikleri akşam saatlerine kadar devam ederken tüm katılımcılara yufka, pilav, tatlı ve ayran ikram edildi. Yapılan etkinliklere, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.