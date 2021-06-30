Osmaneli toptancı halinde buğday ve arpa alımları başlanıldı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, toptancı halinde buğday ve arpa alımlarının başlanıldığı duyurdu. Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "Harman zamanı geldi arpa ve buğdayların hasadı başladı. Osmaneli Belediyesi toptancı halimizde yükleme ve boşaltma platformumuza ürünler gelmeye başladı. Çiftçimizin ürününün değerini arttıran bu çalışmalarımızla tahıl fiyatları taban fiyatlarının üzerinde alıcı buluyor. Osmaneli Belediyesi tarımdaki yatırımları ile çiftçimize destek olmayı sürdürüyor" dedi.