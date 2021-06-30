Osmaneli ’Sakin Kentler’ arasına girme yolunda

Bilecik’in Osmaneli ilçesi, belediye tarafından hazırlanan ’Sakin Kentler’ projesiyle sakin kentler arasına girme yoluna girdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti. Osmaneli Belediyesi’ne 2014 yılından bu yana ücretsiz danışmanlık yapan ve özellikle yürütülen projelerde büyük destek sağlayan İpçioğlu, Başkan Şahin’e ’Sakin Kentler’ projesi hakkında bilgi verdi. İkili projenin detayları görüşerek son düzenlemeler yaptılar.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Sakin Kent (Cittaslow) hareketi İtalya’da 1999 yılında kuruluşundan itibaren devamlı bir yayılma süreci göstermiştir. 2009 yılında İzmir’in Seferihisar Belediyesi, Türkiye’nin ilk sakin kenti olmuştur. Kentlerin yerel kimliğini ön plana alan sakin kent kavramı, sürdürülebilir çevre ve kalkınma anlayışına sahip, yaşam kalitesini yükselten bir kente ulaşmayı hedeflemektedir. Ayrıca, ilkeleri ve uygulamaya dönük kriterleriyle sakin kent hareketi, üyesi olan ve olmayı amaçlayan kentlere belirli yükümlülükler ve görevler getirmektedir. Tarih boyunca değişim geçiren kentler, özellikle sanayi devrimi ile başlayan ve küreselleşme süreci ile gittikçe hızlanan bir değişim sürecine girmişlerdir. İnsanların bir araya geldiği, ortak paylaşımlarda bulunduğu ve toplumların tarihindeki önemli olayların, kırılma noktalarının gerçekleştiği zemin olan kamusal mekânlar da bu değişim sürecinden oldukça etkilenmektedir. Bu noktada sakin kentler de kamusal mekânın geçmişten günümüze yaşadığı dönüşümlerin etkilerini taşımaktadır" dedi.

"Sakin Kentler için en önemli kurum yerelin temsilcisi olan belediyelerdir"

Kentlerin yapısında ve kent sakinlerinin günlük yaşantısında büyük bir öneme haiz olan kamusal mekânların, Sakin Kentler için üzerinde sıklıkla durulan bir başlık olduğunu anlatan Şahin, "Sakin kent kriterlerinde doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli atıflar yapılan kamusal mekânlarda uygulamaya yönelik düzenlemeler; ülkemizde ve dünyada sıklıkla tartışılan kamusal mekânların kullanımı konusundaki yaklaşımlar kapsamında değerlendirilebilir. Sakin Kent hareketi, küreselleşme sürecinin kentlerde meydana getirdiği olumsuz etkilere karşılık yerellik vurgusunu ön plana çıkaran bir anlayışı savunmaktadır. Yerellik anlayışını merkeze alan Sakin Kentlerde, sürdürülebilir kalkınmayı sağlama ve iyi yaşam kalitesine ulaşma hedefi mekâna karşı yaklaşımının da temelini oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda Sakin Kentler için en önemli kurum yerelin temsilcisi olan belediyelerdir. Kentlerin sakin kent üyeliği tamamen belediye kurumu üzerinden gerçekleşir. Üye olan kenti sakin kent ölçütlerine uyumlu bir perspektifte şekillendirmek ve geliştirmek konusunda da sorumlu birincil kurum yine belediyelerdir" diye belirtti.