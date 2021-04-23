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Osmaneli Belediyesi’nin yeni temsili Başkanı Selen Eroğlu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Balaban İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Selen Eroğlu’na temsili olarak koltuğu teslim etti. Yeni başkan birçok proje vaadiyle başkanlık koltuğunu devraldı.
BİLECİK 23.04.2021, 15:18
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Balaban İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Selen Eroğlu’na temsili olarak koltuğu teslim etti. Yeni başkan birçok proje vaadiyle başkanlık koltuğunu devraldı.Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve Balaban İlkokulu öğretmenlerinin makamında ağırlayan Başkan Şahin, başkanlık koltuğunu ise okulun 4’üncü sınıf öğrencisi Selen Eroğlu’na teslim etti. Koltuğa oturan Selen Eroğlu, ilk icraatı olarak yeni parklar, yeni spor alanları, çocuklar ve gençler için yatırımları başlatmak oldu. Başkan Şahin minik öğrenciye derslerinde ve gelecek yaşantısında kendisine başarılar dileyerek hediyelerini takdim etti.