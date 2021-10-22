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Op. Dr. Işık hasta kabulüne başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Op. Dr. Merve Işık hasta kabulüne başladı.
BİLECİK 22.10.2021, 10:02
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Op. Dr. Merve Işık hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik görülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde Op. Dr. Merve Işık hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.
Öte yandan geçtiğimiz gün de Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Op. Dr. Ahmet Demirci hasta kabulüne başlamıştı.