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Op. Dr. Demirci hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Op. Dr. Ahmet Demirci hasta kabulüne başladı.

BİLECİK 21.10.2021, 10:35
Op. Dr. Demirci hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Op. Dr. Ahmet Demirci hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik görülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde Op. Dr. Ahmet Demirci hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.

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