Okuduğu kitaplardan ilham alarak anlamlı resimler çiziyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan İhsan Yıldırım isimli vatandaş, hiçbir eğitim almadan çini mürekkep kalemi ile çizdiği resimlerle dikkat çekiyor.

Okuduğu kitaplardan etkilendiğini ve bu sayede resim çizmeye başladığını belirten İhsan Yıldırım, eğitim almadan uzun zamandır çeşitli resimler çizdiğini söyledi.

Sadece resim değil, şiirlerde yazdığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu; “Her hangi bir kitabı okurken, bir tefsiri okurken, Osmanlı tarihini, İslam tarihini okurken etkileniyordum. Benim öyle bir yapım vardır. Onu bir kısmını özel kendim şiir olarak çalışıyordum ama resme döküyordum. Resim çalışması yapıyordum. Benim aslında böyle bir düşüncem yoktu sonradan bunu resme dökmem gerektiğini inanıyordum. Çizim konusunda hiçbir eğitim almadım. Sadece kendi hayallerim ile baş başa kalarak evde çizimler gerçekleştiriyorum. Resimlerimi çini mürekkep kalemi ile çiziyorum. Çizdiğim bazı resimler hat tarzında. Benim bir hat ilmim yok ama yanlış olmasın diye çizdiğim resimleri medrese, cami hocalarına ilmi olanlara gösteriyordum. Bana verdikleri cevap ise hiçbir kusur olmadığını söylüyorlardı. Yaptığım resimleri görenler, çok beğeniyorlar ve herkesin bu tarz çalışması olmadığını kısa sürede sergi şeklinde sunmamı belirtiyorlar. Herkes çizim yapmaz. Kimisi izlemeyi sever, kimisi çizer, kimisi fikir üretir. Bence insanlar bu ve buna benzer bir yetenekleri var ise onun üzerinde çalışsınlar. Bu dünyada en güzel şeyler, faydalı olmaktır” dedi.