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Öğrenciler için 7 bin 560 tane deneme anlaşması
Pazaryeri Kaymakamlığı, öğrenciler için çeşitli yayınevleriyle anlaştı.
BİLECİK 18.11.2022, 09:36
Pazaryeri Kaymakamlığı, öğrenciler için çeşitli yayınevleriyle anlaştı.
Pazaryeri Kaymakamlığı, ilçede ortaokul ve liselerde eğitim öğretim gören öğrencilerin başarılarını arttırmak için çeşitli yayınevleriyle deneme anlaşması yaptı. 631 öğrenci için 7 bin 560 tane deneme anlaşması sağlayan Pazaryeri Kaymakamlığı, eğitim ve öğretimin her zaman arkasında durdurduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Yapılan anlaşma sonucu okullarda denem sınavları gerçekleştirilmeye başlandı.