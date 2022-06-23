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Öğrenciler Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgi aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ettiler.

BİLECİK 23.06.2022, 10:07
Öğrenciler Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgi aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ettiler.

Ziyaret sonrasında Dr. Öğretim Üyesi Burhanettin Uysal, Dr. Öğr. Üyesi Sabahat Coşkun ve Arş. Gör. Ebrar Ulusinan Çubukçu’nun da katılımı ile konferans salonunda, Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mücahit Nazilli, Müdür Yardımcısı Eylem Aksu ve Sağlık Otelciliği Birim Sorumlusu Murat Benek ile söyleşide bulunan öğrenciler, sağlık sektörü ile ilgili merak ettikleri konularla ilgili bilgi aldılar.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla sonlandırıldı.

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