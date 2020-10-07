banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den
Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den
Rusya Dışişleri'nden Kapalı Maraş açıklaması
Rusya Dışişleri'nden Kapalı Maraş açıklaması
Katar Kraliyet Ailesi Yalova’da saray yaptırıyor
Katar Kraliyet Ailesi Yalova’da saray yaptırıyor
Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık
Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık

Muhtarlar ziyaret edilip talep ve görüşleri alınıyor

MUHTARLARIMIZA KONUK OLUYOR TALEP VE GÖRÜŞLERİNİ ALIYORUZ

BİLECİK 07.10.2020, 11:58
2
Muhtarlar ziyaret edilip talep ve görüşleri alınıyor

Bilecik Belediyesi tarafından her ay gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma toplantılarında pandemi nedeniyle değişiklik yapıldı.

Salgından kaynaklı oluşabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla belediye görevlileri, muhtarları ziyaret ederek talep ve görüşlerini alıyor. Ekim ayı muhtarlarla buluşma toplantısı kapsamında Bahçelievler ve İsmetpaşa muhtarları ile bir araya gelen Fen İşleri Müdürlüğü ile Güzel Masa birim görevlileri, talep ve görüşleri dinledi. Belediye Başkanı Semih Şahin’in, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajını da ileten görevliler, muhtarlar için hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Muhtarlar ise gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve görevlilere teşekkür etti.

Görevliler tarafından hazırlanan takvim dâhilinde bütün muhtarlarımız ziyaret edilerek, talep ve görüşlerini alınacak.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2