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Muhtarlar onuruna yemek

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, muhtarların önemine değinerek, "Omuz omuza verdiğimiz, yerel yönetimlerin güzide temsilcileri kıymetli muhtarlarımızın günü kutlu olsun dedi.

BİLECİK 20.10.2021, 11:13
Muhtarlar onuruna yemek

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, muhtarların önemine değinerek, "Omuz omuza verdiğimiz, yerel yönetimlerin güzide temsilcileri kıymetli muhtarlarımızın günü kutlu olsun dedi.

Bozüyük Belediye tarafından Muhtarlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarı onuruna bir yemek düzenledi. Düzenlenen yemeğe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle ve muhtarlar katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu, yaptığı konuşmada muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Omuz omuza verdiğimiz, yerel yönetimlerin güzide temsilcileri kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü bir kez daha kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle ise, yemeğe katılan tüm konuklarına teşekkür ederek mahalle ve köy muhtarları olarak vatandaşlara hizmet için görevlerinin başında bulunduklarını belirtti.

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