Müdür Namal’a veda yemeği

Emekliye ayrılan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’a veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, il protokolüyle birlikte emekliye ayrılan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’ın onuruna verilen veda yemeğine katıldı. Veda yemeğinde konuşma yapan Vali Kızılkaya, “İlçemizin güvenliği için başarılı çalışmalara imza atan, 40 yılı aşkın süre emniyet teşkilatında hizmet veren emniyet müdürümüze teşekkür ediyoruz. İlçemizde göstermiş olduğu başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ise düzenlenen yemek nedeniyle teşekkürlerini belirtti. Vali Kızılkaya, emekliye ayrılan Müdür Namal’a çalışmalarından ötürü plaket takdim etmesiyle program son buldu.