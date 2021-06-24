’Motor Yağı Değişimi İzin Belgesi’ için son gün 1 Temmuz

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak, ’Motor Yağı Değişimi İzin Belgesi’ için son günün 1 Temmuz 2021 günü olduğunu söyleyerek, "Motor yağı değişimi yapılan işletmelerin yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olmasının gerekmekte" dedi.

İl Müdürü Budak, yaptığı yazılı açıklamada, atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 21 Aralık 2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ ile belirlendiği söyledi. Yönetmelik hakkında bilgi aktaran İl Müdürü Budak, "Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında motor yağı değişimi yapılan işletmelerin atık yönetimi yönetmeliğinin 13’üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğümüze başvurarak, Motor Yağı Değişimi İzin Belgesi alması gerekiyor. Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür. Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1 Temmuz 2021 tarihine kadar söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alması ve bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olmasının gerekmekte olup, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS), atık yönetimi uygulamasına motor yağı değişim noktaları ile ilgili çalışmalar tamamlanarak, kullanıma açılmıştır." dedi.