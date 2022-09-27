Miniklerden Doğayı Geziyorum Sonbaharı Öğreniyorum etkinliği

Bilecik’te 5 yaş grubu yaklaşık olarak 100 çocuk, Doğayı Geziyorum Sonbaharı Öğreniyorum etkinliğinde bir araya geldi.

Bilecik’te Milli Eğitime bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulu 5 yaş grubu yaklaşık olarak 100 çocuk Doğayı Geziyorum Sonbaharı Öğreniyorum etkinliği sebebi ile Kent Ormanı’nda bir araya geldi. Öğretmenleri eşliğinde çocuklar, mevsimler ve özellikleri hakkında gözlem ve inceleme yoluyla renkli etkinliklerle gönüllerince eğlendiler. Taş boyama, kozalak boyama, ritm çalışması gibi birçok sanatsal etkinlikler yapan çocuklar hamak keyfi ve renkli uçurtma şöleni ile günü tamamladılar.