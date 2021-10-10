banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Denize sıfır stat
Denize sıfır stat

Minikler geleceğin futbolcusu olmak için canla başla çalışıyor

Bilecik’te hafta sonlarını futbol okullarında geçiren minikler, geleceğin futbolcuları olmak için var güçleriyle çalışıyor.

BİLECİK 10.10.2021, 17:16
Minikler geleceğin futbolcusu olmak için canla başla çalışıyor

Bilecik’te hafta sonlarını futbol okullarında geçiren minikler, geleceğin futbolcuları olmak için var güçleriyle çalışıyor.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1299 Bilecikspor futbol okuluna gelen minik öğrenciler, pandemi sonrası uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldiler. Hafta sonraları yaş kategorilerine göre 3 grup halinde antrenmanlarına başlayan miniklerin 2014-2015 yaş grubunda bir de futbola meraklı minik 2 kız olması gözlerden kaçmadı. Erkeklere taş çıkartan Öykü Ulukaya ve İnci Arslan ikilisi futbol okulunun gözdesi oldular.

Beden eğitimi öğretmeni ve 1299 Bilecikspor antrenörü Sedat Memiş önderliğinde cumartesi ve pazar günleri Eren Halısa’da antrenmanlarını sürdüren 2011 ile 2015 yaş gruplarındaki minikler geleceğin yıldız futbolcuları olmak istiyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1