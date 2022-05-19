Minik öğrencilerden bayram korteji

Bilecik’te eğitim veren özel bir okulun 1’inci sınıf öğrencileri, Okuma Bayramı Şenliği düzenledi. Minikler ellerindeki pankartta kentte kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bilecik’te hizmet veren özel bir okul, ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için Okuma Bayramı Şenliği dolayısıyla bir takım etkinlikler düzenledi. Bu programlarda mini mini birler kent merkezinde okuma pankartları ile öğretmenleri ve velileri eşliğinde eğlenceli bir kortej yürüyüşü yaptılar. Sonrasında öğrencilerin hazırlamış olduğu İngilizce-Türkçe gösteriler ile program devam etti. Programda öğrencilere okuma pastası sonrası okuma belgeleri ve madalyaları takdim edildi.

Çocuklar bayram gibi bayram yaşadı

Gösterilerden sonra pamuk şekeri ve patlamış mısır ile birlikte birbirinden eğlenceli çocuk oyunları oynayan çocuklar, gün boyunca tam bir bayram yaşadılar. Kortej, gösteriler ve oyunlarda son derece güzel görüntüler ortaya çıkarken, çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.