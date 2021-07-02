Minik futbolcular Sakaryaspor’un konuğu oldu

1308 Osmaneli Belediyespor’un U11-U12 futbol takımı oyuncuları, Sakaryaspor’un aynı kategorideki takımlarıyla bir hazırlık maçı yaptı.

1308 Osmaneli Belediyespor a takım antrenörü Çağlar Bozkıran ve Altyapı Sorumlusu Mete Aktemur ile sezona hazırlanan minikler hazırla maçlarına devam ediyor. 1308 Osmaneli Belediyespor U11 ve U12 futbol takımı oyuncuları sezon öncesi hazırlık müsabakasında Sakaryaspor’a konuk oldu. Sakarya’da oynana maç öncesi Osmaneli kafilesi kardeş kulüpleri olan Sakaryaspor antrenörlerine yanlarında getirdikleri ilçeye özgü yöresel ürünler ikram etti. Maçtan hemen sonra iki takımımızın oyuncuları birde meşhur Osmaneli karpuzu yiyerek maçın yorgunluğunu unuttular. 1308 Osmaneli Belediyespor heyeti maç sonunda kendilerini tesislerinde misafir eden ve dostça geçen müsabaka sonrası uğurlayan kardeş kulüpleri Sakaryaspor’a, yöneticilerine, sporcularına ve antrenörlerine teşekkür ettiler.