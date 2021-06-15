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Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan’dan Bilecik ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erdoğan ve beraberindeki heyet Bilecik ziyaretleri kapsamında Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret etti.

BİLECİK 15.06.2021, 10:41
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan’dan Bilecik ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erdoğan ve beraberindeki heyet Bilecik ziyaretleri kapsamında Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret etti.

Bir takım ziyaretle için Bilecik’e gelen ASAL Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erdoğan ve beraberindeki heyet, Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazinin kayınpederi, devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti. Ardından Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen Erdoğan, alan sorumlusu ve rahberlerden yerleşke hakkında bilgi aldı.
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