Lise öğrencileri AFAD’ı tanıdı

Bilecik’te lise öğrencileri, AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek araç ve ekipmanlarla ilgili bilgi sahibi oldu.

Bilecik merkezde bulunan Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri, öğretmenleri refakatinde Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret ettiler. Ziyaret sonrasında öğrenciler, AFAD’ın yürütmüş olduğu faaliyetler ile arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanlar hakkında bilgilendirildi. Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, “Öğrencilerimizin kurumuza ilgi duymaları, meral etmeleri bizi çok mutlu etti. Burada birçok faaliyetimizle ilgili kendilerini bilgilendirdik, ekipmanlarımızı tanıttık. Umarım ilerleyen zamanlarda gönüllülük çalışmalarımızda kendilerini aramızda görürüz” dedi.