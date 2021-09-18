banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

Kültür Bakanlığından Osmaneli’ne kütüphane ve modern etkinlik alanı sözü

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünü ziyaretinde "Lefke Tarihi Çarşısı içinde 750 metrekarelik sosyal ve spor salonu içinde kütüphane ve modern etkinlik alanı için destek sözü aldık" dedi.

BİLECİK 18.09.2021, 12:15
Kültür Bakanlığından Osmaneli’ne kütüphane ve modern etkinlik alanı sözü

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünü ziyaretinde "Lefke Tarihi Çarşısı içinde 750 metrekarelik sosyal ve spor salonu içinde kütüphane ve modern etkinlik alanı için destek sözü aldık" dedi.

Başkan Şahin, İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan’la birlikte kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir’i makamında ziyaret etti. Heyet, Osmaneli’ne yapılacak olan kütüphane konusunda karşılıklı fikir alışıverişinde bulundu. Misafirperverliği ve desteklerinden dolayı Ahmet Aldemir’e ilçesi adına teşekkür eden Başkan Şahin, "İlçemizde yeni konsepte göre yapılacak kütüphane ve ekleri yatırımların takibi için Ankara’da İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Serkan Bircan ile birlikte gittik. Lefke Tarihi Çarşısı içine 750 metrekarelik sosyal ve spor salonu içinde kütüphane ve modern etkinlik alanı için destek sözü aldık" dedi.

İkili ardından Kültür ve Turizm Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanımız Emire Çete’yi ziyaret etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Cádiz 5 5
12. Osasuna 4 5
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0