Kültür Bakanlığından Osmaneli’ne kütüphane ve modern etkinlik alanı sözü

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünü ziyaretinde "Lefke Tarihi Çarşısı içinde 750 metrekarelik sosyal ve spor salonu içinde kütüphane ve modern etkinlik alanı için destek sözü aldık" dedi.

Başkan Şahin, İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan’la birlikte kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir’i makamında ziyaret etti. Heyet, Osmaneli’ne yapılacak olan kütüphane konusunda karşılıklı fikir alışıverişinde bulundu. Misafirperverliği ve desteklerinden dolayı Ahmet Aldemir’e ilçesi adına teşekkür eden Başkan Şahin, "İlçemizde yeni konsepte göre yapılacak kütüphane ve ekleri yatırımların takibi için Ankara’da İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Serkan Bircan ile birlikte gittik. Lefke Tarihi Çarşısı içine 750 metrekarelik sosyal ve spor salonu içinde kütüphane ve modern etkinlik alanı için destek sözü aldık" dedi.

İkili ardından Kültür ve Turizm Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanımız Emire Çete’yi ziyaret etti.