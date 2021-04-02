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Köy yoluna atılan çöpler ve molozlar temizlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine köy yolu üzerine atılan çöpler ve molozlar belediye ekiplerince temizlendi.

BİLECİK 02.04.2021, 09:57
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Köy yoluna atılan çöpler ve molozlar temizlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine köy yolu üzerine atılan çöpler ve molozlar belediye ekiplerince temizlendi.

İlçeye bağlı Dülgeroğlu köyü yoluna kimliği belirsiz kişilerce atılan moloz, saman artıkları ve evsel çöpleri köy yolunda istenmeyen görüntülere sahne olurken, Pazaryeri Belediyesi ekipleri söz konusu atıkları temizledi. Vatandaşları ilçe temizliği konusunda duyarlı olmaya davet eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Dülgeroğlu Köyü yoluna atılan molozlar, saman artıkları ve evsel çöpler, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlenmiştir. Kıymetli hemşerilerimiz lütfen çevre temizliği konusunda daha duyarlı olalım. Pazaryeri hepimizin” dedi.
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