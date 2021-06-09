Bilecik’te kontrolden çıkan ticari araç toprak tepeciğe çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Söğüt-Bozüyük karayolu Alibeydüzü Köyü mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan 26 BN 527 ticari araç sürücüsü Ç.Ç., Alibeydüzü Köyü mevkiine geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan tepeciğe çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.