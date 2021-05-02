Kaymakam Ünal, yol emniyet kontrol noktalarını denetledi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı yol emniyet ve kontrol noktalarını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Yaşanan pandemi sürecinde tam kapanmadan dolayı halkın huzur, sağlık ve güvenliği için yol kontrollerinin devam ettiğini aktaran Kaymakam Ünal, "Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzur ve güveni için yol kontrollerine devam ediyor. Biz de yol kontrollerinde görevli personeli denetleyerek, kolaylıklar diledik ve teşekkür ettik" dedi.

Jandarma ekipleri D-650 karayolunda İstanbul Antalya yolunda tam kapanmadan dolayı seyahat izin belge kontrollerini yaparken Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe girişlerinde kurulan kontrol noktalarında halkın sağlığı ve güvenliği için ilçeye giriş ve çıkışları denetliyorlar.

Uygulama esnasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Ünal, korona virüs (Covid-19) tedbirlerini hatırlatarak sürücülere ve içinde bulunan vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. Mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını söyledi.