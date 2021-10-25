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Kaymakam Ünal aşılarını yaptırmaları için vatandaşlar ile bir araya geliyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Kaymakam Yüksel Ünal sırası gelmesine rağmen yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısını yaptırmayan vatandaşların bilgilendirilmesi için köylerde ve şehir merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelip aşının önemini anlatıyor.

BİLECİK 25.10.2021, 16:21
Kaymakam Ünal aşılarını yaptırmaları için vatandaşlar ile bir araya geliyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Kaymakam Yüksel Ünal sırası gelmesine rağmen yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısını yaptırmayan vatandaşların bilgilendirilmesi için köylerde ve şehir merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelip aşının önemini anlatıyor.

İlçe merkezinde ve köylerde aşı yaptırmayan kişilerle görüşen Kaymakam Ünal kurumdaki işlerinden kalan zaman içinde hiç aşı yaptırmayan veya ikinci doz aşısını yaptırmayan vatandaşlar ile bir araya gelerek aşının önemini anlatıyor. Kaymakam Ünal kurduğu diyalog ile ikna ettiği vatandaşların aşı yaptırmalarını sağlıyor. Gittiği her yerde vatandaşlar ve esnaf ile görüşen Kaymakam Ünal, salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirterek, şartları taşıyan herkesi aşı olmaya davet etti. Kaymakam Ünal ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada ise "Osmaneli de tüm sağlık birimlerimizle Jandarma ve Emniyet personelimiz ile beraber koordinasyon halinde aşılama faaliyetlerine devam ediyoruz. Aşılama çalışmalarımız sağlık ekiplerimizce talep halinde köye giderek vatandaşlarımızın aşılarını yapıyor. Ancak halen ilçemizde sırası geldiği halde 2 bin 279 hiç aşı yaptırmayan bin 268 kişinin ise ikinci doz aşısını sırası gelmiş olmasına rağmen yaptırmamış durumdadır. Bundan dolayı aşılarını her ne sebepten dolayı yaptırmamışlar ise vatandaşlarımızın bir an önce Toplum Sağlık merkezimize veya Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne giderek aşılarını bir an önce yaptırmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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