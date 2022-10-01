Kaymakam Öztürk’ten okul ziyaretleri

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde devam etmesi için okul ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ile birlikte eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi noktasında okul ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretler çerçevesinde, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ve Ertuğrulgazi İlk ve Ortaokulu ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında okullarda sınıf ziyaretleri yapıldı, okul müdürleri ve öğretmenlerle toplantı yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Öztürk, öğrencilerle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledikten sonra okul idarecilerinden eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğretmenler ile toplantı yapan Kaymakam Öztürk, “Amacımız nitelikli öğrenciler yetişmesini ve öğrencilerimizin iyi yerlere gelmelerini sağlamaya yardımcı olmak. Bu anlamda sadece kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü olarak değil öğrenciler için yaptığımız çalışma ve faaliyetlere eğitimin tüm paydaşlarını dahil ediyoruz. Siz değerli öğretmenlerimize de gayret ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum” dedi.