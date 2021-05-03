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Karayolunu geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağanın yardımına polis ekipleri koştu.

BİLECİK 03.05.2021, 12:07
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Karayolunu geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağanın yardımına polis ekipleri koştu.

İlçe girişinde tam kapanmadan dolayı görev yapan polis memurları, gelen araçların kontrollerini yaptığı sırada yolunda karşıya geçmeye çalışan kaplumbağayı fark ettiler. Trafiği durduran polis memuru ezileme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye bıraktı.
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