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Kaldırımları yayalardan çok araçlar kullanıyor

KALDIRIM PARKI HABER 1

BİLECİK 26.10.2020, 15:39
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Kaldırımları yayalardan çok araçlar kullanıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bilgilendirme, uyarı ve cezai işlemlere rağmen sürücülerin yaya kaldırımlarındaki araç parklarının önüne geçilemiyor. Hal böyle olunca da kaldırımlar yayalar tarafından kullanılamaz hale geliyor.

Bozüyük’te duyarsız sürücüler tarafından yaya kaldırımları otopark olarak kullanılmaya devam ederken, yayaların isyanı ise her geçen gün artıyor. Vatandaşlar bu konuda yapılan denetimlerin eksik kaldığını belirterek araç sürücülerini de yayalara karşı daha sorumlu ve duyarlı olmaya davet ediyorlar.

"Araçlar yüzünden kaldırımları çoğu zaman kullanamıyoruz"

Vatandaşlar, araçlar yaya kaldırımında vatandaşlar yollarda yürüdüğünü, bazı resmî araç sürücüleri de maalesef kaldırımlara park ettiğini belirterek, "Bu konu ilçemizde toplumsal bir sorun haline geldi. Her geçen gün ihlallerle birlikte mağduriyetler de artıyor. Yayalar zaman zaman kaldırımlarda yürüyecek yer bulamıyor. Yolların motorlu araçlar için kaldırımların ise yayalar için olduğu maalesef unutuluyor. Yarın öbür gün kaldırımda yürüyecek yer bulamayıp yolda yürürken başına bir kaza geldiğinde bu yayalar hakkını nasıl arayacak. Her sürücünün de aracından indiğinde bir yaya olduğunu düşünürsek sürücü iken oluşturulan mağduriyetlerin niçin algılanamadığını çözemiyoruz. Bizler bu konu da artık yetkililerden kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü araçlar yüzünden kaldırımları çoğu zaman kullanamıyoruz. Bu konuda daha duyarlı olmaları gereken resmî araç sürücülerinin de bu yasağı delmelerine anlam veremiyoruz. Özellikle resmî araç sürücülerinin araçlarını kaldırımlara park etmelerini anlayamıyoruz. Diğer sürücülere örnek olması gereken resmî araç sürücüleri daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Sonuçta toplum olarak yaya kaldırımına araç park edilmemesi gerektiğinin tüm sürücülerin bilinçaltına yerleşmesi gerekiyor. Bu bağlamda topyekûn hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yetkililerin de daha caydırıcı önlemler alarak bu sorunun çözümü noktasında gayret sarf etmelerini bekliyoruz" dediler.

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