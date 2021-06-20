banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Kadın üreticilerden İl Müdürü Akyol’a ziyaret

Bilecik Teke Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol’u makamında ziyaret etti.

BİLECİK 20.06.2021, 13:06
Kadın üreticilerden İl Müdürü Akyol’a ziyaret

Bilecik Teke Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol’u makamında ziyaret etti.

2020 yılında kurulan ve 57 üyeden oluşan Bilecik Teke Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği üyeleri, kırsal turizme yönelik faaliyetlerinin artırılması ve Burdur, Isparta, Denizli, Antalya ve Muğla yöresinin ürünlerinin tanıtılması, yetiştiriciliğinin benimsetilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda bir takım ziyaretler yapan dernek üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol’u makamında ziyaret etti. Dernek ve çalışmaları hakkında bilgi alan Akyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın üreticilere çalışmalarında başarılar diledi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
parçalı az bulutlu
banner493