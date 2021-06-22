Jandarmadan Kızılay’a kan bağışı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli askeri ve sivil personel tarafından Türk Kızılay’ına kan bağışı yapıldı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu pandemi sürecinde azalan kan stokları nedeniyle Kızılay’ın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla Bilecik İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erlerin katılımıyla kan bağışında bulundu. Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Muzaffer Sandal’ın da katkıda bulunduğu bağış sonrası 20 askeri personelin kan bağışında bulunduğu öğrenildi.