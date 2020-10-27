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İYİ Parti Osmaneli İlçe Başkanı istifa etti
İYİ PARTİ OSMANELİ İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ
BİLECİK 27.10.2020, 15:46
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İYİ Parti Osmaneli İlçe Başkanı Cemil Özkahya, görevinden istifa etti.
İYİ Parti’nin 2018 yılı Mayıs ayından bu yana ilçe başkanlığı görevini yürüten Cemil Özkahya, İYİ Parti Osmaneli İlçe Başkanlığından istifa etti. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa ettiği öğrenilen Cemil Özkahya’nın önümüzdeki günlerde istifasına ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan Cemil Özkahya yerine Osmaneli Belediye Meclis Üyesi olan Ahmet Akdaş atandı.
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