İmam hatip okulları müdürleriyle eğitim toplantısı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, eğitim ve öğretimin bundan sonraki süreçte daha gelişmesi adına imam hatip okulları müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

İl Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Arzu Kesici, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Basetemur ve Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sabri Turhan katıldı. Yapılan görüşmede, eğitim öğretimin genel çerçevede değerlendirilmesi yapılıp bundan sonraki süreçte daha da geliştirilmesi adına yapılacak çalışmalar üzerine konuşuldu.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürü Akyol yapılan çalışmalardan dolayı okul müdürlerine teşekkür etti.