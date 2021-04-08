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İlçe müftüleri toplantısı Bozüyük’te yapıldı

Bilecik’te nisan ayı ilçe müftüleri toplantısına bu ay Bozüyük ev sahipliği yaptı.

BİLECİK 08.04.2021, 12:34
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İlçe müftüleri toplantısı Bozüyük’te yapıldı

Bilecik’te nisan ayı ilçe müftüleri toplantısına bu ay Bozüyük ev sahipliği yaptı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığındaki nisan ayı ilçe müftüleri toplantısına İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ve ilçe müftüleri katıldı. Gündeminin okunması ve gündem üzerine yapılan istişarelerle devam eden toplantıda, Ramazan ayı hizmetlerine dair tebligat, "Kitap Okuyorum" projesi, hafızlığı muhafaza hizmet içi eğitim kursu kurs sonu sınavları ve diğer konular görüşüldü.
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