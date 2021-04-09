İlçe Emniyet Müdürü Özgan’dan Polis Haftası kutlama mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Özgan, mesajında “Can ve mal güvenliğini sağlama, huzur ve güven ortamını temin etme, suç işlenmesini önleme hususlarında çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden, 176 yıldır başarılı bir şekilde çalışmalarını devam ettiren teşkilatımız, kurulduğu günden bugüne kadar suç ve suçun önlenmesi ve aydınlatılması görevlerinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması için de üstün bir görev anlayışı ile çalışmaktadır. İki asırlık bir çınar olmasına çeyrek asırdan az bir zaman kalan Türk Polis Teşkilatı, dünyanın en güzel bayrağının altında, dünyanın en yüksek karakterli milletinin hizmetinde olmaktan onur, gurur ve mutluluk duymaktadır. 176 yıldır mesai mefhumu gözetmeden ışıldayan bu yıldız, Allah’ın yardımı, milletimizin duaları ve teveccühüyle, ilelebet, var gücüyle hizmet etmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerim ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi.