İl Müftüsü Erhun’dan suç duyurusu

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Adliye Sarayına giderek, Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erol Mütercimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında İslam dininin, inanç, ibadet ve ahlak öğretileri temelinde ilim ve hikmeti amaç edinmiş ülkemizin en güzde kurumu olan imam hatiplerimiz ve buradan mezun olan öğrencilerimize hakaret ettiği iddia edilen Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erol Mütercimler hakkında Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

"Bu saldırılar aynı zamanda bir din istismarıdır"

Adliye önünde bir açıklama yapan İl Müftüsü Ali Erhun, “Makus bir zihniyetin ürünü olan bir bakış açısıyla vatanına, milletine ve milletinin ulvi değerlerine bağlı kalarak, şan ve şerefiyle devletimizin her kademesinde anlının akıyla çalışan İmam Hatipli gençlerimize ve mezunlarına hakaret edilmiştir. Bu taktik bilindik bir taktiktir. İyilik ve hayırda, ilim ve irfanda, vatan ve milletine hizmette yarışamayanlar, vatanına ve dinine hizmet yolunda bayrağı elinden düşürmeyen bu güzide insanlara hayasızca ve iftira ederek saldırıyor. Aslında bu saldırılar üç beş din istismarcısının adı kullanılarak İslam dinine ve onun ilkelerine yapılan saldırılardır. Bu saldırılar aynı zamanda bir din istismarıdır. Ortalıkta dolaşıp kendilerini mehdi ve kurtarıcı olarak tanıtan halkın aklını ve parasını istismar eden şarlatanlar ne kadar din istismarcısı ise, bu tipleri, İmam Hatipli ve ya dindar olarak gösteren şarlatanlar da bir o kadar din istismarcısıdır. Bu köhne zihniyetin karalama ve iftira kampanyasına rağmen 69 yıllık yarım asrı geçmiş ilim ve irfan çınarları olan imam hatiplerimiz, 1 milyon 400 bin öğrencisi ve milyonlarca mezunları ile Cumhurbaşkanlığı makamından imam ve müezzin kadrolarına kadar devletin her kademesinde bir yıldız olarak parlamaya, ilim, irfan, şefkat ve merhametiyle örnek olmaya devam edecektir" dedi.