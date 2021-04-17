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İl Başkanı Yıldırım’dan Bakan Selçuk’a ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, birtakım temaslar için gittiği Ankara’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti.

BİLECİK 17.04.2021, 13:08
İl Başkanı Yıldırım’dan Bakan Selçuk’a ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, birtakım temaslar için gittiği Ankara’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekili Selim Yağcı, Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz ve Ekonomi İşleri Başkanı Serkan Işık, Ankara ziyaretleri kapsamında Ankara’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren İl Başkanı Yıldırım, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendiyi ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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