İl Başkanı Karabayık, gençlerle bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, partisine üye gençlerle bir araya geldi.

Karabıyık, kentteki bir restoranda AK Parti İl Gençlik Kolları birim başkanlarıyla bir araya geldi. Gençlik kolları olarak özverili bir şekilde çalışmalarından dolayı gençleri tebrik eden Karabıyık, "Bugün İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Karadayı ile İl Gençlik Kolları Birim Başkanlarıyla bir araya geldik. Genç kardeşlerimle Gençlik Kollarımızın çalışmalarını ve projelerini değerlendirdik" dedi.