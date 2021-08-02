Hem tenis öğreniyorlar hem eğleniyorlar

Bozüyük’te çeşitli branşlarda ve ücretsiz olarak düzenlenen Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları bünyesindeki tenis etkinlikleri 15 Temmuz Şehitleri Parkı’ndaki tenis kortlarında devam ediyor.

Yaz spor etkinlikleri ile öğrenciler hem sportif faaliyetlere katılarak fiziksel performanslarını arttırıyor hem de dolu dolu güzel bir yaz tatili geçiriyor. 4 Eylül Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Parkı’ndaki tenis kortlarında devam eden tenis antrenmanlarına yaz tatilini tenis öğrenerek değerlendirmek isteyen tenis severler katılıyor. Antrenmanlar uzman eğitmenler tarafından, Cumartesi ve Pazar günleri yapılıyor.

Gün geçtikte sevenlerinin sayısı artan tenis sporu; vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olarak enerji seviyesini arttırıyor, kemikleri güçlendiriyor, dinamik bir denge kazandırıyor, sorumluluk anlayışını geliştiriyor, yılmamayı, sürekli mücadele etmeyi ve stresle başa çıkmayı öğretiyor.