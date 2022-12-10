Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Dr. Öğr. Üyesi Betül Tiryaki Baştuğ hasta kabulüne başladı.

Dr. Öğr. Üyesi Betül Tiryaki Baştuğ, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Polikliniğinde göreve başladı. Daha önce de eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.