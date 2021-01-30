Haksız fiyat artışı yapan firmalara denetim

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü personelleri tarafından il genelinde fahiş fiyat denetimleri yapıldı.

Ticaret Bakanlığının 81 ile gönderdiği talimat ile Bilecik ile genelinde fahiş fiyat artışlarına ilişkin olarak ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği kapsamında denetimler yapıldı. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren İl Müdürü Şinasi Balta, "İlimiz ve ilçelerinde bulunan yerel ve genel zincir marketlerde ve pazarlarda temel gıda maddelerinde denetimler yapılarak alış ve satış faturaları incelenmekte ve fiyat etiketi denetimleri yapılmaktadır. Denetimlerde haksız fiyat artışı olduğu değerlendirilen tutanaklar ve ilgili belgeler bakanlığımız haksız fiyat değerlendirme kuruluna incelenmek üzere gönderilmekte ve ilgili kurul tarafından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğümüze, ALO 175 hattına ve haksız fiyat artışı sistemi mobil uygulaması üzerinden iletebilirler" dedi.