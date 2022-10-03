Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde ’Seçki 2’ sergisi açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yapılan eserlerden oluşan ’Seçki 2’ sergisi açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sanatsal Seramik Atölyesi, Endüstriyel Seramik Atölyesi, Seramik ve Karışık Malzeme, Seramik Üretiminde 3B Yazıcı Kullanımı, Seramik Teknolojisi Araştırmaları ve Deneysel Pişirim Teknikleri derslerinde 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yapılan eserlerden oluşan ’Seçki 2’ sergisi açıldı. Gerçekleşen sergi açılışına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Özgür Özcan, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışı hakkında bilgilendirme yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Lisansüstü Eğitim Enstitütüsü Seramik ve Cam Tezli Yüksek Lisans öğrencileri Aybüke Biçer, Selen Gültekin, Aycan Aybüke Keskin, Beyza Nur Kum, Ecem Sarı, Huri Ülker’in çalışmalarından oluşan ‘Seçki 2’ 21 Ekim 2022 tarihine kadar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü sergi salonunda sergilenecektir. Sergiye herkesi bekleriz” ifadelerini kullandı.