Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören minikler ayakta alkışlandı

Osmaneli Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören çocuklar, yıl sonu gösterileri sonunda ayakta alkışlandı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediyesi destekli Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ait Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören çocukların yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı. Törene Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü olarak başlattığımız projeyi, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ile Gündüz Çocuk Bakımevi projesine dönüştürerek ilçemize okul öncesi öğrenimine büyük katkı sağlamış olduk. Şu an 50 öğrenci ile hizmet veren Gündüz Çocuk Bakımevi halkımız tarafından yoğun bir şekilde tercih edilince yeni yatırım ihtiyacı oluştu. 200 öğrenci kapasiteli yeni Gündüz Çocuk Bakımevi yatırımını başlatarak 2021-2022 sezonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Tamamlandığında 5 bin metrekarelik alanda oyun grupları, spor alanları, tarım alanları, küçük hayvanat bahçesi, çim alanlar ve son derece modern yeni binasıyla hizmet kalitesini arttıracağız" dedi.

“Çok üst seviye bir eğitim düzeyi hedefliyoruz”

Konuşmasının devamında Başkan Şahin, “Yabancı dil, zeka oyunları, bireysel yetenekleri geliştirici programlar, mutlaka bir spor branşı eğitimi, dini eğitim, milli değerlere ve Atatürk ilkelerine uyum gibi programlarla çok üst seviye bir eğitim düzeyi hedefliyoruz. Osmaneli de seviye atlatacak bir projeyi devreye alıyoruz” diyerek sahneyi miniklerin gösterilerine bıraktı.

Minikler, yaptıkları gösterileri ile ayakta alkışlandılar.