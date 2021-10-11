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Gülümbe rampalarında trafik kazası; 1 yaralı
Bilecik’in Gülümbe rampaları mevkiinde, karşı yönlerde seyir halindeki 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında1 kişi yaralandı.
BİLECİK 11.10.2021, 09:55
Bilecik’in Gülümbe rampaları mevkiinde, karşı yönlerde seyir halindeki 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Vezihan beldesinden kent merkezine seyir halindeki O.L. yönetimindeki 59 BA 489 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki 16 UG 617 plakalı kamyonet Gülümbe rampalarında çarpıştı. Kaza 16 UG 617 plakalı kamyonet sürücü H.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.