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Göker, Osmanlı dönemindeki saray bahçelerini anlatacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parisa Göker, online olarak katılacağı toplantıda Osmanlı dönemi saray bahçeleri anlatılacak.

BİLECİK 15.06.2021, 16:44
Göker, Osmanlı dönemindeki saray bahçelerini anlatacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parisa Göker, online olarak katılacağı toplantıda Osmanlı dönemi saray bahçeleri anlatılacak.

İtalyan Dostluk Derneği (CASA ITALIA) tarafından düzenlenen olan İtalyan Yarımadası ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler üzerine toplantılar dizisinin yapılacak olan oturumunda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parisa Göker, online olarak katılacağı toplantıda Osmanlı dönemi saray bahçeleri anlatılacak. Doç. Dr. Göker İtalyan Büyük elçiliği Kültür Ofisi Ankara, Dipartimento di Civilta’ Antiche’e Moderna (DICAM) Universita’ degli Studi di Messina ve Levantine Heritage Foundation destekleri ile organize edilen konferansın Moderatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Consuelo Emilj Malara’nın yapacak.

Konferansın yarın İtalya yerel saati ile 17.30’da, Türkiye saati ile 18.30’da gerçekleşeceği belirtildi.
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