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Genel Müdür Aygöl’den Bilecik ziyareti
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav’ı ziyaret etti. Ziyarette Bilecik’te yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
BİLECİK 08.08.2022, 10:33
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav’ı ziyaret etti. Ziyarette Bilecik’te yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik’e gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Vali Yardımcısı Akgün Corav’ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Bilecik genelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ziyaretin ardından Müdür Şefik Aygöl, Bilecik’te bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek gösterdiği misafirperverliğinden dolayı Vali Yardımcısı Corav’a teşekkür etti.